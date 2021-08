In Sachsen haben im vergangenen Schuljahr 97 Prozent der Absolventinnen und Absolventen die Abschlussprüfungen bestanden. Das sei der gleiche Wert wie im Vorjahr, teilte das Kultusministerium am Donnerstag mit. Im Schuljahr 2018/2019 - vor der Corona-Pandemie -hatten sogar mit 96 Prozent etwas weniger Schüler ihre Abschlussprüfungen erfolgreich gemeistert.

Der Notendurchschnitt der diesjährigen Absolventinnen und Absolventen war den Angaben des Ministeriums zufolge teilweise sogar besser als im vorangegangenen Schuljahr. Bei den Gymnasien betrug er 2,08 und bei den beruflichen Gymnasien 2,26. Hier ist trotz der Corona-Pandemie eine Verbesserung der Notendurchschnitte zu beobachten. Das zeigt der Vergleich zum Schuljahr 2018/2019, in welchem Gymnasien bei 2,2 und berufliche Gymnasien bei 2,4 lagen.

An den allgemeinbildenden Gymnasien waren insgesamt 10.339 Schüler zur Abiturprüfung zugelassen und 10.107 erreichten die allgemeine Hochschulreife. 434 Schülerinnen und Schüler haben ihr Abitur mit der Bestnote 1,0 abgelegt. Das sind 71 mehr als im Vorjahr.

An den Beruflichen Gymnasien erreichten fast doppelt so viele Absolventen die Bestnote 1,0 im Vergleich zum Vorjahr: 2020 waren es 19, in diesem Jahr 34. Insgesamt schafften 2.503 Schüler die Prüfungen und erwarben die Allgemeinen Hochschulreife.