Die Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Uschi Kruse, sieht die Schulen in Sachsen beim Thema Digitalisierung durchaus besser aufgestellt als noch vor der Corona-Pandemie. Kruse sagte dem MDR, man habe nun die digitalen Endgeräte. Aber es fehle Personal, das sich an den Schulen um die technischen Belange kümmere. Es gebe zwar Geld, aber keine Menschen, die in den Schulen schnell zur Verfügung stünden. Es klemme an vielen Ecken noch. Kruse sagte, es könne ist nicht zwingend der Job von Lehrerinnen und Lehrern sein, ein Netzwerk zu betreuen. An vielen Stellen sei nicht geklärt, wer für die Wartung von Computern und Tablets zuständig ist.