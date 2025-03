Annett Brückner aus Groitzsch hat mehrere Gegenvorschläge gemailt: "Praktika der Lehramtsstudenten auf acht bis zwölf Wochen erweitern. Denkbar wäre ein wöchentlicher Praktikumstag in Präsenz in einer Schule/Klasse. So können diese nach Einarbeitung den Unterricht begleiten und Lehrer und Schüler aktiv unterstützen. Am Ende der Ausbildung würde ein Jahr Referendariat ausreichen." Zudem müsste ihrer Meinung nach die Unterstützung durch FSJ, Schulsozialarbeit und Assistenten erweitert werden. Schulassistenten müssten auf die Unterstützung in der Schule vorbereitet werden und "nicht einfach weitere Aufgaben übernehmen müssen." Fürs flexible Budget bei Ganztagsangeboten sollte es einen eigenen "Geldtopf" geben.