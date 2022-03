Lehrermangel Verbeamtung von Lehrern in Sachsen auch nach 2023 geplant

Die Anzahl der besetzten Studienplätze sei zudem enorm gestiegen. "Derzeit sind es 2.400 Studentinnen und -Studenten, die jedes Jahr ein Lehramtsstudium in Sachsen beginnen", erklärte Piwarz. "Vor zehn Jahren waren das noch ungefähr 900. Aber wir wissen auch, wir haben nur eine begrenzte Anzahl an Abiturienten in jedem Jahr. Da müssten schon zehn Prozent den Lehrerberuf ergreifen." Seiteneinsteiger würden daher weiterhin benötigt, sagte Piwarz.