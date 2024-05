Doch auch unabhängig von der Frage, was der Beutelsbacher Konsens im Unterricht genau bedeutet, sorgt gesellschaftlicher beziehungsweise politischer Druck für Verunsicherung in Sachsens Lehrerzimmern. Zwar hat die AfD in Sachsen ihr Lehrermeldeportal, auf dem jeder vermeintliche Verletzungen des Neutralitätsgebotes von Lehrer melden konnte, wohl mangels Rücklauf wieder abgeschaltet. Aber dennoch sorgt die AfD mit kleinen Anfragen im Landtag zu Schulprojekten der politischen Bildung für Gesprächsstoff. Dazu kommen Kampagnen in sozialen Medien. Die rechtsextreme Kleinstpartei Freie Sachsen hatten unlängst in ihrem Telegram-Kanal gegen einen Schulleiter mobil gemacht, der privat auf einer Demonstration gegen Rechtsextremismus unterwegs war. Außerdem wird hinter vorgehaltener Hand berichtet, dass offen mit der AfD-sympathisierende Eltern bei sächsischen Schulleitern Sturm laufen, wenn Lehrer über die AfD im Unterricht sprechen.