Lehrermangel GEW Sachsen zum Schulstart: mindestens 3.000 Stellen offen

Der anhaltende Lehrermangel lässt die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) mit großer Sorge auf das neue Schuljahr blicken. "Ich habe kaum ein Schuljahr erlebt, was personell so schlecht beginnt wie dieses Schuljahr", sagte GEW-Chefin Uschi Kruse in Dresden. Licht am Ende des Tunnels sei ohne Änderungen der bisherigen Schulpraxis, ohne neue Ideen und ohne eine grundsätzliche Korrektur am Entwurf des Haushaltsplanes nicht möglich. Die Hoffnung auf Besserung sei außerordentlich gering.