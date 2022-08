Die Lehrkräfte an Sachsens Schulen sind knapp. Wegen des Lehrermangels rechnet Kultusminister Christian Piwarz (CDU) im kommenden Schuljahr mit Problemen. Obwohl sich die Studienkapazitäten der angehenden Lehrerinnen und Lehrern in den letzten Jahren erhöht hätten, würde sich dies noch nicht in den Bewerberzahlen wiederspiegeln, sagte Piwarz. Trotz der schwierigen Situation habe man 1.024 Lehrkräfte neu einstellen können.

Man habe sich neue Lehrerinnen und Lehrer an den Schulen gewünscht, aber bisher seien nicht genug Lehrkräfte an den Schulen angekommen, so Piwarz. Bildrechte: dpa

Die meisten treten ihre neue Stelle an Gymnasien (306) und an den Grundschulen (299) an. Weniger Einstellungen gab es an Oberschulen (186), Förderschulen (143) und Berufsbildenden Schulen in Sachsen (90). Währenddessen fängt für rund 502.000 Schülerinnen und Schüler am 29. August das neue Schuljahr an.