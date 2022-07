Schulunterricht Kultusminister: Ukrainische Schüler in Sachsen sollen verstärkt Deutsch lernen

Rund 9.600 Schüler und Schülerinnen aus der Ukraine sind zurzeit an Sachsens Schulen angemeldet. In ihrer Heimat wurden die Kinder aus einem laufenden Schuljahr herausgerissen und dann spontan und auf ganz unterschiedliche Art und Weise in das laufende sächsische Schuljahr aufgenommen. Nun soll der Unterricht vereinheitlicht werden - los geht's nach den Sommerferien zunächst mit der Unterrichtssprache.