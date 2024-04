Laut einer Sprecherin des Kultusminsteriums ist dieser große Unterschied vor allem auf fehlende Bewerber für Stellen in Förder- und Oberschulen zurückzuführen. "Es liegt nicht an Geld oder fehlenden Stellen", sagt sie MDR SACHSEN. "Wir machen schon gezielt Werbung, aber es herrscht großer Fachkräftemangel."

Selbst Quereinsteiger hätten aufgrund der hohen Nachfrage freie Auswahl bei den Stellen. Viele von ihnen würden Gymnasien und Grundschulen bevorzugen und lieber in die Großstädte als in den ländlichen Raum gehen, so die Sprecherin weiter.