Im Schuljahr 2023/24 fielen in Sachsen nach Angaben des Kultusministeriums fast 1,8 Millionen Schulstunden aus. Davon waren den Angaben zufolge reichlich 556.000 Stunden oder 32 Prozent planmäßig und rund 1,2 Millionen oder 68 Prozent außerplanmäßig. Die Daten stammen demnach von 1.366 Schulen in öffentlicher Trägerschaft. Dazu gehören: 750 Grundschulen, 282 Oberschulen, 134 Gymnasien, 61 Berufsschulen, 127 Förderschulen und zwölf Schulen des Zweiten Bildungswegs. Laut Kultusministerium gab es im vergangenen Schuljahr in Sachsen insgesamt 1.394 öffentliche Schulen. Der Datensatz umfasst somit 98 Prozent aller Schulen im Bundesland.

Wo gibt es in Sachsen am meisten planmäßigen und außerplanmäßigen Unterrichtsausfall?

Spitzenreiter ist in dieser Kategorie die "Hans-Fallada-Schule" in Rietschen. Die Schule mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung kommt auf 4.094 ausgefallene Stunden, ein Anteil von 37 Prozent aller Unterrichtsstunden. Gleich dahinter folgt mit 36 Prozent die Oberschule "Am Körnerplatz" in Chemnitz. Absolut sind es dort sogar 6.455 ausgefallene Stunden.