Vor dem Start in die Winterferien gibt es an diesem Freitag an Sachsens Schulen die Halbjahreszeugnisse. Alle Viertklässler erhalten außerdem ihre Bildungsempfehlungen für den weiterführenden Schulweg. Mit der Bildungsempfehlung können Eltern ihre Kinder an Oberschulen, Gymnasien und Gemeinschaftsschulen für das kommende Schuljahr 2023/2024 anmelden.