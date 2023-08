Schulanfang 42.000 Kinder in Sachsen sind jetzt Erstklässler

Knapp 1.800 Kinder mehr als im vergangenen Jahr wurden am Sonnabend an den sächsischen Schulen bei Feierstunden als neue Erstlässler begrüßt - insgesamt 42 000. Sie gehen nun entweder in eine der 752 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft oder in eine von 93 Freien Schulen.