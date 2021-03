Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und Kultusminister Christian Piwarz (CDU) stellen sich in einer Online-Diskussion den Fragen von Eltern, Schülerinnen und Schülern sowie Vertretern der Lokalpolitik. "Pro Woche Schulbetrieb brauchen wir rund 1,2 Millionen Tests", erklärte Piwarz zum Auftakt der Diskussion. Ziel sei es, die Schulen ab dem 12. April mit Selbsttests wieder zu öffnen. Die Selbsttests seien eine gute Lösung, die "völlig unproblematisch" sind. Piwarz verwies auf die skeptische Stimmung bei den Tests, das mache die Situation nicht einfacher.

Sachsens Kultusminister Piwarz hält die Corona-Tests in Schulen für einen gangbaren Weg, um die Einrichtungen dauerhaft wieder öffnen zu können.

Der Mediziner Thomas Grünewald vom Klinikum Chemnitz erklärte zur Einordnung: "Wir erleben die zweitschwerwiegendste Pandemie, die wir in den letzten 140 Jahren hatten." Jeder 500. Mensch in Sachsen sei an einer Corona-Erkrankung gestorben. Aktuell sei eine besorgniserregende Dynamik zu erleben. "Die Fälle sind massiv von 60 auf 98 Fällen innerhalb von fünf Arbeitstagen gestiegen. Mittlerweile liege das Durchschnittsalter bei 58 Jahren.