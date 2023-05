Soziales Immer öfter kostenlose Hygieneartikel an Sachsens Schulen

Milliarden Menschen betrifft das Thema Monat für Monat. Und trotzdem ist es ein Tabu,: Die Menstruation der Mädchen und Frauen. Das soll sich mit Initiativen für kostenlose Hygieneprodukte in öffentlichen Gebäuden und Schulen ändern. Solche kostenlose Artikel in Automaten der Mädchentoiletten in Schulen könnten in Sachsen bald alltäglich sein - so normal wie Toilettenpapier auch.