In Sachsens Schulen sollen künftig mehr Spender mit kostenlosen Monatshygieneartikeln stehen. Derartige Spender gibt es an 74 Schulen in Leipzig schon. Auch in Chemnitz wurden alle Oberschulen und Gymnasien mit Spendern ausgestattet. Dresden plant ebenfalls Abgabe von Tampon und Co., es könnte aber noch ein Jahr dauern.

Vorreiter Leipzig

74 Schulen, darunter Oberschulen, Gymnasien und Berufsschulzentren sind bereits ausgestattet worden. "Ab dem nächsten Jahr werden entsprechend der erweiterten Beschlusslage auch Grund- und Förderschulen ausgestattet", kündigte Stadtsprecherin Martina Menge-Buhk an. Im 2024 sollen weitere 650 Spender aufgestellt werden, 2025 dann weitere 1.000 Stück, so dass in Leipzig rund 500 öffentlichen Einrichtungen damit ausgestattet werden können.

Die Kosten für die Spendersysteme und Produkte beziffert die Verwaltung auf rund 120.000 Euro im Jahr 2024 und im Folgejahr auf etwa 212.000 Euro.

Chemnitz erweitert Angebot

Chemnitz hatte in vier Schulen die Abgabe von Damenhygieneartikeln getestet. Fazit nach den Sommerferien: "Die Akzeptanz in den bereits mit Hygienespender ausgestatteten Schulen ist durchweg positiv", sagte Sprecherin Kathrin Neumann. Dann wurden alle Oberschulen und Gymnasien mit Spendern ausgestattet. Die Erfahrungen zeigten, dass der Umgang mit den Hygieneartikeln von Schule zu Schule variiere. Vielfach habe es Lob gegeben. "Es gibt aber auch Fälle von missbräuchlicher Anwendung und außergewöhnlich starken Verbräuchen", erklärte Neumann und kündigte an: 2024 werden die Berufsschulen und weiterführenden Förderschulen auch mit Spendern ausgestattet.