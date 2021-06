Corona-Regeln Regelbetrieb auch für Schulen und Kitas in Mittelsachsen und im Erzgebirge

Hauptinhalt

Lockdown, Homeschooling, Maskenpflicht - auch bei vielen Schülern in Sachsen haben die vergangenen Monate in der Corona-Pandemie für ein Wechselbad der Gefühle gesorgt. Diese Zeit endet nun. Nachdem jetzt auch in Mittelsachsen und im Erzgebirgskreis die Corona-Zahlen deutlich gesunken sind, kann ab Montag in alle Schulen in Sachsen ein Stück Normalität einziehen. Gleiches gilt für die Kitas.