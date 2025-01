Sachsens neuer Kultusminister Conrad Clemens (CDU) beginnt das neue Jahr mit einer Schultour. In 100 Tagen will er 100 Schulen besuchen, um sich eine Bild von der Schullandschaft im Freistaat zu machen, wie das Kultusministerium mitteilte. "Ich will zuhören, wo der Schuh drückt und was wir als Kultusministerium tun können, um die Schulen bestmöglich zu unterstützen", sagte Clemens.