Die vom Kultusministerium am Dienstag in Dresden genannten Punkte sollen Ende Mai beschlossen werden. Die Bildungsgewerkschaft GEW schreibt dazu: "Das ist ein schwerer Angriff auf die Lehrkräfte in Sachsen, gegen den wir uns wehren werden." Und weiter: "An vielen Stellen trifft es ausgerechnet die älteren Kolleginnen und Kollegen, die seit vielen Jahren die politischen Fehler des CDU-geführten Kultusministeriums ausbaden müssen", kritisiert der Landesvorsitzende Burkhard Naumann.