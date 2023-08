Neues Schuljahr Massiver Personalmangel an Sachsens Schulen - trotz 1.000 neuer Lehrer

Hauptinhalt

Nachdem am Mittwoch die Bildungsgewerkschaft GEW den Lehrermangel in Sachsen erneut in den Vordergrund gestellt hat, liefert das Kultusministerium am Donnerstag Zahlen. Zum Schuljahresbeginn wurden mehr als 1.000 neue Lehrkräfte eingestellt - ob das ausreicht, ist fraglich. Der Freistaat versucht, mit digitalen Angeboten den Mangel an Lehrkräften auszugleichen.