Bei Razzien gegen Schwarzarbeit haben Zollbeamte am Mittwoch in Sachsen Großbaustellen kontrolliert und 60 Mal mögliche Vorschriftenverstöße festgestellt. Die würden nun überprüft, teilte das Hauptzollamt Dresden mit. Demnach waren 140 Zöllnerinnen und Zöllner auf Baustellen in Leipzig, Döbeln, Dresden und Görlitz unterwegs. Dort kontrollierten sie 400 Arbeitnehmer von rund 100 Firmen. Die Beamten überprüften Beschäftigungsverhältnisse und Aufenthalts- oder Arbeitserlaubnisse.



Auch in Chemnitz waren Zöllner im Auftrag des Hauptzollamtes Erfurt auf Baustellen im Einsatz.