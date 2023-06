Im Kampf gegen die Schweinepest setzt Sachsen nicht nur auf moderne Drohnen. Im September 2021 wurden die Helferreihen mit acht neu ausgebildeten Spürnasen verstärkt. Inzwischen sind es weit mehr. Bis zum "Tag des Hundes" am 4. Juni 2023 haben 35 Hunde in drei Lehrgängen eine Ausbildung bekommen. Finanziert hat das das sächsische Sozialministerium, wie ein Sprecher MDR SACHSEN sagte. Die Vierbeiner sind demnach "permanent in der Sperrzone II im Einsatz".