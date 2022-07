Die Pufferzone um das Sperrgebiet (siehe Infokasten) herum umfasst laut Ministerium eine Fläche von 1.798 Quadratkilometern. Die Anordnungen für Land- und Forstwirtschaft, Jägerinnen, Jäger und die Öffentlichkeit in den bestehenden Sperrzonen bleiben unverändert und gelten auch in den Erweiterungsgebieten.

Er hofft auf Hilfe des Bundes bei der Tierseuchenbekämpfung. Die in Ostdeutschland betroffenen Länder Sachsen, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern hätten "mit ihrer Bekämpfung bisher eine Flächenausbreitung der Tierseuche nach Westen allein versucht zu verhindern - ohne ausreichende Unterstützung des Bundes oder anderer Bundesländer", so Krisenstab-Leiter Vogel. Nach einem Schweinepest-Ausbruch in einem Mastbetrieb in Niedersachsen ist für den Staatssekretär eine "grundsätzliche Neubewertung der Seuchenbekämpfung" nötig.