Bei einem Unfall auf der B87 in Nordsachsen ist in der Nacht zu Freitag ein Mann ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, geriet er zwischen Döbrichau und Zwethau mit seinem Transporter auf nasser Fahrbahn ins Schleudern. Anschließend sei er mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammengestoßen. Beide Fahrzeuge landeten im Straßengraben. Der Fahrer des Transporters starb laut Polizei noch an der Unfallstelle. Der Fahrer am Steuer des Lkw und sein Beifahrer wurden schwer verletzt. Die Bundesstraße war für mehrere Stunden gesperrt.