Badesaison DLRG Sachsen alarmiert - viel zu wenig Rettungsschwimmer, zu viele Nichtschwimmer

Auf dieser Seite:

Zu Pfingsten waren viele sächsische Freibäder dank gutem Wetter stark besucht. Gleichzeitig warnte die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in Sachsen vor der Gefahr des Ertrinkens. "Momentan sind etwa 800 bis 900 Rettungsschwimmer im Einsatz. Um eine adäquate Besicherung zu gewährleisten, bräuchte es doppelt so viele", sagte der Geschäftsführer der DLRG Sachsen, Sebastian Knabe.

Bildrechte: Sebastian Knabe Um eine adäquate Besicherung zu gewährleisten, bräuchte es doppelt so viele Rettungsschwimmer. Sebastian Knabe Geschäftsführer der DLRG Sachsen

Wegen Corona konnte in den vergangenen zwei Jahren kaum Nachwuchs akquiriert werden. Hinzu komme, dass auch die Schwimmausbildung an den Schulen in der Pandemie großteils ausfiel. "Es könne passieren, dass sich die jetzige Generation von Nichtschwimmern künftig in der Ertrinkungsstatistik widerspiegeln wird", befürchtet Knabe. An Flüssen seien keine Rettungsschwimmer im Einsatz. Darum warnt die DLRG vor dem Baden in Fließgewässern.

Männer häufiger Opfer bei Badeunfällen

Im vergangenen Jahr sind in Sachsen 23 Menschen ertrunken, davon elf in Seen und acht in Flüssen. Mit einer Ausnahme verunglückten ausschließlich Männer tödlich beim Baden. Laut DLRG würden Männer beim Schwimmen oft ein höheres Risiko eingehen als Frauen. Am Freitag vor Pfingsten mussten Rettungskräfte der Feuerwehr aus dem Schneeberger Filzteich den ersten Badetoten in der sächsischen Saison bergen. Vor Pfingsten wurde ein Badetoter aus dem Schneeberger Filzteich geborgen. Bereits im Juni 2021 verunglückte dort ein Schwimmer tödlich. Bildrechte: Niko Mutschmann

Rettungsschwimmkurse ab 12 Jahren - Zahl der Nichtschwimmer durch Corona verdoppelt

Auf der Suche nach Nachwuchs bietet die DLRG Kurse für Rettungsschwimmer an. Kinder ab einem Alter von zwölf Jahren können daran teilnehmen. Allerdings gibt es ein weiteres Problem zusätzlich zum Mangel an Rettungsschwimmern: die Zahl der Nichtschwimmer.