Schwimmbäder Sparmaßnahme - Dresdner Bäder senken Temperaturen

In den Wasserbecken der Dresdner Bäder wird es frisch. Wegen der deutlich gestiegenen Energiepreise werden die Temperaturen in der Luft und in den Becken gesenkt. In anderen sächsischen Schwimmhallen ist das bislang noch kein Thema.