In Sachsen laufen die Vorbereitungen zum Start der diesjährigen Freibadsaison. In Dresden öffnen die ersten Bäder bereits am Sonnabend, in Chemnitz am Sonntag, wie die Betreiber mitteilten. In Leipzig beginnt die Saison am 7. Mai. Nach zwei Jahren mit coronabedingten Einschränkungen hoffen die Badbetreiber nun auf viel Andrang und Besucherzahlen auf dem Niveau von 2019.