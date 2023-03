Die Besucherinnen und Besucher in Sachsens Hallenbädern müssen vielerorts noch mit leicht abgesenkten Wassertemperaturen auskommen. Anders als Leipzig halten Chemnitz und Dresden zunächst an den niedrigeren Temperaturen in den städtischen Hallenbädern fest. "Neben der Situation am Energiemarkt mit der noch nicht offiziell beendeten Mangellage sind es vor allem wirtschaftliche Faktoren, die uns momentan zum Sparen zwingen", sagte der Dresdner Bäder-Sprecher Lars Kühl unlängst.

In Dresden war die Temperatur im vergangenen Jahr in den städtischen Bädern um ein Grad gesenkt worden. Laut Kühl betragen die Temperaturen nach wie vor 26 Grad Celsius in den Schwimmerbecken, 29 Grad in den Erlebnis- und Kursbecken sowie 32 Grad in den Planschbecken. Auch Chemnitz hatte die Temperaturen in der Energiekrise von 28 auf 27 Grad Celsius gesenkt. Daran habe sich bislang nichts geändert, sagte ein Sprecher.