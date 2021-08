Experteninterview DLRG warnt: Seepferdchen-Abzeichen macht Kinder nicht zu sicheren Schwimmern

Nicht nur in Sachsen haben hunderte Schülerinnen und Schüler durch die Corona-Pandemie den schulischen Schwimmunterricht teilweise verpasst. Die Lücken in der Schwimmausbildung können gerade beim Baden im Sommer lebensgefährlich werden. Ein Grund für Eltern, genau hinzuschauen, was sie ihrem Kind wann zumuten können. MDR SACHSEN hat darüber mit Sebastian Knabe geredet, dem Landesgeschäftsführer der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Sachsen.