Sachsens Grundschüler haben in der 2. Klasse Schwimmunterricht. Normalerweise. Wegen Corona sind die Kurse vielerorts vorzeitig abgebrochen worden oder konnten gar nicht stattfinden (Symbolfoto).

Sachsens Grundschüler haben in der 2. Klasse Schwimmunterricht. Normalerweise. Wegen Corona sind die Kurse vielerorts vorzeitig abgebrochen worden oder konnten gar nicht stattfinden (Symbolfoto).

Sachsens Grundschüler haben in der 2. Klasse Schwimmunterricht. Normalerweise. Wegen Corona sind die Kurse vielerorts vorzeitig abgebrochen worden oder konnten gar nicht stattfinden (Symbolfoto). Bildrechte: dpa

Mit "Bauchschmerzen" bewertet der sächsische Sportlehrerverband den coronabedingten Ausfall des Schwimmunterrichts der 2. Klassen. "Wir haben praktisch den zweiten Jahrgang in Sachsen, der keinen oder fast keinen Schwimmunterricht mehr hatte", sagt der Vizepräsident des sächsischen Sportlehrerverbandes, Paul Döring. Er verlangt, dass sich das Sächsische Landesamt für Schule und Bildung (LaSuB), die Bäderämter der Kommunen und Verbände zusammensetzen und gemeinsam Lösungen finden.

Dem ist die Stadt Aue-Bad Schlema zuvorgekommen. Sie plant als Nachhilfe im Schwimmunterricht für Zweitklässler Schwimmlager. Die Kommune will die freiwilligen Kompaktkurse in den Sommer- und Herbstferien organisieren, kündigte Sprecherin Jana Hecker an. "Es ist sehr wichtig, dass die Kinder schwimmen lernen. Jeder sollte sein eigenes Leben im Wasser retten können oder sich zumindest 15 Minuten lang über Wasser halten können, bis Hilfe eintrifft", sagt sie.