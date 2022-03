Als "rebellische Jugendliche" wurde die gebürtige Thüringerin Katrin Büchel (55) zu DDR-Zeiten für mehrere Jahre gegen ihren Willen in DDR-Heime gesperrt und landete im berüchtigten Jugendwerkhof Torgau. Im Zeugenarchiv der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur schildert die heutige Fotografin die Verhältnisse als "erniedrigend, menschenverachtend, unwürdig, geprägt von demütigender Gewalt und von rechtsstaatswidriger Freiheitsentziehung."

Büchel ist ein anerkanntes SED-Opfer. Ein Status, der noch vielen Betroffenen in Sachsen fehlt. Aktuell können sie sich bei Bürgerberatern der Landesbeauftragten zur Aufarbeitung der SED-Diktatur vor Ort beraten lassen. Im ersten Halbjahr stehen etwa ein Dutzend Termine zur Auswahl. Schwerpunkt sind Orte in Nordsachsen und im Regierungsbezirk Dresden wie Riesa, Radeburg oder Pulsnitz. "Zu unseren halbjährlichen regionalen Vor-Ort-Beratungen kann jeder kommen. In der Regel auch ohne Anmeldung", Maximilian Heidrich, Bürgerberater der Landesbeauftragten Nancy Aris.