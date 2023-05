Gewalt gegen Lehrkräfte Laut dem Verband Erziehung und Bildung ist es in den letzten fünf Jahren an 20.000 Schulen zu physischer Gewalt und an 10.000 Schulen zu Cyber-Mobbing gegen Lehrkräfte gekommen. In einer Umfrage im Auftrag des VBE bestätigten 74 Prozent aller Förder- und Sonderschulen Fälle von körperlichen Angriffen auf Lehrkräfte, bei Gymnasien waren es sechs Prozent. Cybermobbing gab es damnach an 45 Prozent der Gymnasien, 55 Prozent der Haupt-, Real- und Gesamtschulen sowie 13 Prozent der Sonderschulen.