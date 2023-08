Es gab deutliche Fürsprache für die Würzpasten aus der Oberlausitz, aber auch für den Senf mit 200 Jahre alter Firmentradition aus Erfurt. "Nur der Bautz'ner Senf ist der richtige Senf", urteilte Vanessa aus Sachsen. Herkunft war kein Kriterium für die Bautz'ner-Fangruppe. "Bautz'ner. Den Born kann man nicht essen. Selbst in Thüringen nicht", befand Marcus. Mehrere Dutzend Nutzer lobten dagegen die regionale Herstellung von Born-Senf in Erfurt aus heimischer Senfsaat.

Nutzerin Christiane outete sich als Wechsel-Genießerin, aber schrieb abschließend: "Trotz Thüringen, Bautz'ner." Interessant auch diese User-Meinung: "I was born for Bautzen." Jessy beispielsweise vermisst ihren Born-Senf in Nordrhein-Westfalen. Das Problem kennt auch Annika in Köln: Sie ist als Thüringerin für Born-Senf. "Wobei ich in Köln, nur Bautzener kaufen kann."

Apropos in der Ferne: Thüringer Senfgenießer gaben sich durchaus auch geschmacksflexibel - "wenn es keinen anderen gibt, wie hier auf Rügen, geht zur Not Bautz'ner", meinte Andreas. Jedoch: "Als Thüringer und zur Rostbratwurst geht nur Born-Senf."

Senf-Fakten für die nächste Grillrunde - Wer hat's erfunden? Den Tag des Senfs hatte 1988 der US-Amerikaner Jill Sengstock ausgerufen. Seit 1991 steht der Tag unter der Schirmherrschaft des National Mustard Museumss (NMM) in Middleton, Wisconsin. - Der Ehrentag wird immer am ersten Augustwochenende eines Jahres gefeiert. - Erste Senfspuren reichen aber mehr als 3.000 Jahre zurück. Schon die alten Chinesen und Römer kannten die Vorzüge des Senfs, vor allem als Heilpflanze. Die ersten Senfkörner brachten auch römische Legionäre mit über den Limes und Rhein. - Bundesbürger essen immer weniger Senf: Laut Kulinaria, einem Interessenverband der mittelständischen Lebensmittelindustrie, lag der Pro-Kopf-Konsum 2010 noch bei rund 1,18 Kilogramm. Mittlerweile sind es nur noch 800 Gramm im Jahr. - Die Haupthersteller-Länder für Senfsaat sind Russland, die Ukraine und Kanada. Missernten in Kanada, Trockenheit in Europa und Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine haben 2022 dazu geführt, dass die Senf-Preise stiegen und der Weltmarkt für das Saatgut zeitweise leergekauft war.

Produktion in der Heimat und heimische Saaten, am Ende gehören beide Marken zu einer Obergesellschaft: Develey. Bautz'ner Senf wird zwar in der Oberlausitz hergestellt, gehört aber seit 1992 zum Feinkosthersteller Develey in Unterhaching in Bayern. Zehn Jahre später kaufte Develey den österreichischen Senf-Marktführer, die Mautner Markhof Feinkost. Die wiederum war eine hundertprozentige Mutter von Born Feinkost in Thüringen.