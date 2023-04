Die Kriminalität in Sachsen ist zwischen 2017 und 2021 zurückgegangen - und zwar deutlich, wie der erste Sicherheitsbericht für den Freistaat zeigt. Die Zahl der in der Kriminalstatistik erfassten Straftaten sank in den fünf Jahren demnach um 24 Prozent. Doch die gefühlte Kriminalität ist viel höher als die tatsächliche: Mehr als 72 Prozent der befragten Bürger gingen von steigender Kriminalität in dem Zeitraum aus. "Es klafft wirklich weit auseinander. Nur 11,8 Prozent gaben an, dass die Kriminalitätswahrnehmung gesunken ist", sagte Justizministerin Katja Meier (Grüne).