In vielen Städten und Gemeinden in Sachsen wird am Sonnabend an den Volksaufstand in der DDR vor 70 Jahren erinnert - unter anderem in Leipzig, Bautzen und Plauen. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) nimmt an einer Gedenkveranstaltung in Görlitz teil. In Chemnitz wird Altbundespräsident Joachim Gauck am Mahnmal für die Opfer des Stalinismus eine Festrede halten.