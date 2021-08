Thomas Grünewald: Es ist natürlich so, jede Äußerung, die jemand im Rahmen der Corona Pandemie tätigt, kann aufgeschnappt werden und kann Probleme schaffen. Das ist richtig. Auf der anderen Seite richten sich unsere Empfehlungen an Fachleute, genauso wie die Stiko-Empfehlungen. Ich denke, die Fachleute können damit umgehen. Wir haben eher das Problem, das eine ganze Menge Hassmails kommen und da kommt wenig Substanzielles. Was auffällt, ist, dass die meisten, die sich über die Empfehlungen beklagen, die Empfehlungen gar nicht selber gelesen haben. Das ist auch etwas, was sehr erschreckend ist.