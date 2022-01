Auch in Dresden gab es Angriffe auf die Polizei. Sie wurde nach eigenen Angaben aus einer Menschengruppe heraus mit Gegenständen beworfen. Der Vorfall ereignete sich kurz nach Mitternacht in der Rudolfstraße im Stadtteil Leipziger Vorstadt. Dort hatten nach Angaben der Dresdner Polizei etwa 50 bis 100 Menschen Hindernisse auf der Straße aufgebaut und angezündet. Ein Einsatzfahrzeug sei durch Flaschenwürfe beschädigt worden. Die meisten Menschen hätten den Platz verlassen, als Kräfte der Bereitschaftspolizei hinzugekommen seien. Die Spuren des Feuers auf der Straße waren auch am Morgen noch deutlich zu sehen. Bildrechte: xcitepress/Christian Essler

Bereits am frühen Abend hatte es am Koreanischen Platz eine Messerstecherei gegeben. Dabei hatte ein 18 Jahre alter Tatverdächtiger einem 21 Jahre alten Mann lebensbedrohliche Stichverletzungen zugefügt. Die Dresdener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen und zum Tathergang aufgenommen.

Ebenfalls am Silvesterabend erlitt ein 21 Jahre alter Mann bei der Sprengung eines Zigarettenautomaten am Tanneberger Weg in Dresden schwerste Verletzungen. Der Mann wurde sofort nach Eintreffen der Rettungskräfte in ein Krankenhaus verbracht. Die Explosion war so heftig, dass auch mehrere geparkte Autos beschädigt wurden. Zeugen hatten beobachtet, wie zwei Personen vom Tatort flüchteten. Die Dresdner Kriminalpolizei ermittelt wegen Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion. In welchem Zusammenhang der Verletzte mit der Sprengung steht, wird ebenfalls geprüft.

Insgesamt wurden die Polizeibeamten in der Landeshauptstadt zu 262 Einsätzen gerufen. Sie registrierten 14 Körperverletzungen, 13 Sachbeschädigungen und 13 Brände, die meist durch Pyrotechnik entstanden waren.

In Chemnitz wurde die Polizei am Silvesterabend zu einer Messerstecherei ins Stadtzentrum gerufen. Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilt, hatten zwei Männer aus einer Gruppe heraus einen 19 Jahre alten Mann nach einem Streit angegriffen und mit einem Messer schwer verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Beamten konnten zwei Verdächtige in der Nähe des Tatortes stellen und vorläufig festnehmen. Gegen sie wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Bei der Messerstecherei im Chemnitzer Stadtzentrum wurde eine Person schwer verletzt. Bildrechte: Haertelpress/Harry Härtel

Kurz vor Mitternacht kam ein 35 Jahre alter Mann ums Leben. Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilte, stürzte er vom Flachdach eines Wohnhauses in der Pornitzstraße rund 19 Meter in die Tiefe. Der herbeigerufene Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Polizei schließt Fremdeinwirkung oder Suizid als Ursache des Sturzes aus und sprach von einem tragischen Unglücksfall.

Insgesamt registrierte die Chemnitzer Polizeidirektion in der Silvesternacht 49 sogenannte anlassbezogene Sachverhalte. Meist handelte es sich demnach um Ordnungsstörungen und Lärm. Die Beamten stellten in der Nacht 14 Straftaten fest. In acht Fällen handelte es sich um Sachbeschädigungen, weitere sechs Körperverletzungen wurden angezeigt. Außerdem registrierte die Polizei acht Verstöße gegen die sächsische Corona-Notfallverordnung.

Die Polizeidirektion Görlitz hat den Einsatzverlauf in der Silvesternacht in den Landkreisen Görlitz und Bautzen als ruhig bezeichnet. Bis auf wenige Ausnahmen verlief der Jahreswechsel in der Lausitz friedlich - hier ein Blick auf die Görlitzer Altstadtkulisse. Bildrechte: xcitepress/Christian Essler

Zwei 15 und 16 Jahre alte Jugendliche, die in Gersdorf eine Haustür mit Silvesterknallern beschädigt hatten, konnten von der Polizei gestellt werden. Sie hatten Böller aus Tschechien benutzt. Daher müssen sie sich nun wegen Sachbeschädigung und Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz verantworten.

10.000 Euro Sachschaden richtete ein 42 Jahre alter Mann Olbersdorf an. Er zündete in einem Hausflur eines Wohnblocks einen unbekannten pyrotechnischen Gegenstand in der Briefkastenanlage. Durch die Detonation wurden nicht nur die Briefkästen zerstört. Auch der Eingangsbereich des Hauses wurde erheblich beschädigt. Zeugen erkannten den Täter.

Insgesamt nahmen die Beamten der Polizeidirektion Görlitz in der Silvesternacht 31 Strafanzeigen auf. Acht Anzeigen wurden wegen Körperverletzung gestellt, sieben weitere wegen Sachbeschädigung. In sechs Fällen wurde ein Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz angezeigt, bei zwei weiteren wegen Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion. Weitere 45 Einsätze hatte die Polizei wegen sogenannter Gefahrenabwehr und Lärmbelästigung. Dazu kamen 21 Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Verstößen gegen die Sächsische Corona-Notfallverordnung.