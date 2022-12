Das Jahr 2022 geht in Sachsen mild und stürmisch zu Ende. Den Silvestertag über ziehen zunächst viele Wolken übers Land, gelegentlich fällt etwas Regen. Am Nachmittag lockert die Wolkendecke zunehmend auf - in der Silvesternacht ist es trocken. Allerdings bleibt es windig. Über den Fichtelberg können laut Deutschem Wetterdienst (DWD) Sturm- oder Orkanböen wehen. Eine entsprechende Warnung oberhalb von 1.000 Metern gilt zunächst bis Mitternacht. Wer Raketen steigen lässt, sollte also genau schauen, wohin der Wind das Feuerwerk lenken könnte.

Die Meteorologen erwarten am Sonnabend tagsüber Höchstwerte zwischen 14 Grad Celsius im Vogtland und bis zu 19 Grad im Raum Dresden. Bereits am Morgen sind in Sachsen die höchsten Temperaturen an einem Silvestertag seit Beginn der Aufzeichnungen gemessen worden. So meldete der DWD am Sonnabendvormittag 17 Grad an der Wetterstation Dresden-Strehlen. Der bisherige Höchstwert hatte im Vorjahr bei 16,7 Grad gelegen. Auch in Leipzig (15,7 Grad) und Chemnitz (13,8 Grad) wurden die Temperaturrekorde aus dem Vorjahr bereits um 10 Uhr übertroffen. Selbst auf dem Fichtelberg wurden laut DWD 6,9 Grad gemessen. Der bisherige Höchstwert war auf Sachsens höchstem Gipfel im Jahr 1961 mit 5,6 Grad verzeichnet worden.