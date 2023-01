Ein 17-Jähriger ist in Leipzig in der Silvesternacht beim Hantieren mit Pyrotechnik schwer verletzt worden und später im Krankenhaus gestorben. Ein Fremdverschulden werde derzeit ausgeschlossen, teilte die Polizei am Sonntagmorgen mit. Weitere Angaben zum dem Fall könnten noch nicht gemacht werden.

In Sachsen hatten sich Feuerwehr und Polizei auf zahlreiche Einsätze vorbereitet. Zu kleineren Ausschreitungen kam es im Leipziger Stadtteil Connewitz. Laut Polizei wurden Beamte mit Flaschen und Pyrotechnik beworfen und Dienstfahrzeuge beschädigt. Verletzt wurde dort niemand. Am Connewitzer Kreuz hatten sich mehrere hundert Menschen versammelt. Gegen 1:30 Uhr sei an mehreren Stellen Unrat auf der Straße entzündet und das Feuer durch Nachlegen brennbarer Materialien weiter angefacht worden, hieß es von der Polizei. Mit einem Wasserwerfer löschte die Polizei die Flammen. In der Messestadt seien ferner mehrere professionelle Feuerwerke sichergestellt worden, für deren Abbrennen die Besitzer keine Genehmigung hatten. Die Leipziger Polizei hat nach eigenen Angaben 39 Straftaten registriert. Meist sei es um unerlaubtes Feuerwerk, aber auch um Sachbeschädigung, Körperverletzung und Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz gegangen.