In Sachsen steigt die Nachfrage an Booster-Impfungen und kann zum Teil nicht bedient werden. Die 30 mobilen Impfteams des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Sachsen verbuchen eine anhaltend hohe Nachfrage. "Die Teams sind flächendeckend voll und an der Kapazitätsgrenze", sagte DRK-Sprecher Kai Kranich am Freitag. Es hätten in den vergangenen Tagen bereits Hunderte Menschen weggeschickt werden müssen, weil zu den geplanten Impfaktionen immer nur eine gewisse Anzahl von Dosen mitgeführt würden.

Wurden Ende Oktober von den mobilen DRK-Teams rund 2.300 Impfungen sowie gut 800 Booster-Impfungen am Tag verabreicht, waren es eine Woche später am Donnerstag bereits rund 4.000 Impfungen - darunter 2.300 Auffrischungen. "Ein absoluter Rekord", so Kranich. Geplant sind eigentlich etwa 100 Impfungen pro Team und Einsatz - also bis zu 3.000 insgesamt am Tag. Kranich führte die hohe Nachfrage vor allem auf die Booster-Impfungen zurück.

Hausärzte können Bedarf nicht decken

Eine weitere, wichtige Möglichkeit für allem für ältere und weniger mobile Menschen ist das Impfen beim Hausarzt. Dort häufen sich aber die Probleme, mit dem Bedarf fertig zu werden. MDR SACHSEN liegen hierzu unter anderem zahlreiche Zuschriften (siehe folgender Absatz) vor. So schilderte eine Dresdnerin von vergeblichen Versuchen, für ihren 77 Jahre alten, vorerkrankten Vater eine Auffrischungsimpfung zu bekommen. In drei Hausarztpraxen sei sie abgewiesen worden. Schließlich habe der Vater seine Impfung bei einem mobilen Impfteam in Dresden Prohlis erhalten. "Da war eine riesige Schlange. Wir haben von 12:30 bis 16 Uhr angestanden. Es war nur ein Arzt vor Ort", berichtet die Frau.