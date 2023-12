Zum Start in die Adventszeit liegt in vielen Orten Sachsens bereits Schnee. Deswegen beginnt die Wintersportsaison in Sachsen in diesem Jahr etwas früher. So ist zum Beispiel im Skigebiet Altenberg am Freitag die neue Skisaison mit einem Besuch von Tourismusministerin Barbara Klepsch (CDU) eröffnet worden. "Unsere Wintersportregionen wie Altenberg sind für Sachsen ein wichtiges Standbein für den Tourismus", sagte sie. "Jährlich ziehen sie tausende Gäste aus nah und fern in den Freistaat, die Erholung und Spaß bei Ski Alpin, Langlauf, Rodeln und Winterwanderungen finden."