Das Winterwetter ist zurück in Sachsen und hat neben Kälte auch ein bisschen Schnee mitgebracht. Gute Voraussetzungen für die Skigebiete und die Wintersportfans. So hat der Skiverein Carlsfeld das kalte Wetter genutzt und fleißig Kunstschnee produziert. Sonnabend um 9 Uhr wird am Skilift in Carlsfeld auf den grünen Knopf gedrückt. Auch der Ski-Fun-Park, der Zauberteppich und die Skischule haben dann geöffnet. Einziger Wermutstropfen: Für Langlauf fehlt der Naturschnee. Im erzgebirgischen Lößnitz öffnet der Lift am Sonnabend um 10 Uhr. Auch dort ist der Hang bestens präpariert.