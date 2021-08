Kontaktnachverfolgung "Sormas"-Software in sächsischen Gesundheitsämtern kaum genutzt

Viele Gesundheitsämter nutzen die bundesweite Software zur Corona-Nachverfolgung weiterhin nicht. Nach Recherchen von MDR AKTUELL ist der Anteil in Sachsen besonders niedrig. Laut Sozialministerium sind drei von 13 Ämtern an die Software "Sormas" angeschlossen. Zur Begründung hieß es, in Sachsen gebe es bereits eine einheitliche Software.