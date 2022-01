Getrieben von großer Nachfrage bauen Sachsens Photovoltaikhersteller 2022 ihre Produktion aus und planen weitere Einstellungen. Bei Meyer Burger in Freiberg soll die jährliche Produktionskapazität nach Unternehmensangaben von 400 auf 1.000 Megawatt steigen. Der Maschinenbauer hatte dort erst im vergangenen Jahr den einstigen Solarstandort wiederbelebt und die Modul-Produktion gestartet .

Die Zellen dafür werden in Thalheim (Sachsen-Anhalt) hergestellt, wo die Kapazitäten auf 1,4 Gigawatt erhöht werden, wie Meyer-Burger-Vorstandschef Gunter Erfurt sagte. Eine weitere Modulfertigung baue das Unternehmen in den USA auf. "Die Photovoltaik wird in den kommenden Jahren ein Jobmotor sein", sagte Erfurt. Allein sein Unternehmen habe 2021 die Zahl der Beschäftigten von 600 auf 900 erhöht.