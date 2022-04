In eher noch kleinem Stil ist man auf der Festung Königstein schon in der Planungsphase. Hier soll die Mannschaftsbaracke von 1899 im Zuge der Sanierung gleich eine Solaranlage aufs Dach bekommen. Mit Platten, die möglichst wenig reflektieren, damit sie im Vergleich zu den historischen Dachziegeln wenig auffallen. Der grüne Strom soll dann die unterirdischen Gebäude - ein nicht unerheblicher Bestandteil des Denkmals - vor dem Verfall schützen.

Man sei immer daran interessiert, bei den betreuten Liegenschaften Lösungen zu finden, wie man die Gebäude nachhaltig und mit regenerativen Energien betreiben könne, so Beger. "Es gibt in verschiedenen Liegenschaften schon die Kraft-Wärme-Kopplung", sagt er. "Auf Königstein, in Schloss Pillnitz und auf Schloss Moritzburg gibt es solche Anlagen."