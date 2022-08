Solche schlechten Auswirkungen menschlicher Eingriffe schildert auch Ralf Bretfeld vom Anglerverband Südsachsen Mulde/Elster in Neukirchen bei Chemnitz. Könnten die Flüsse frei fließen, würden sie sich weniger erwärmen, erklärt er. An Wehren bilde sich ein Rückstau, in dem das Wasser weitgehend ruhe. Dadurch entstünden nicht nur zusätzliche Verdunstungsflächen, sondern dort erwärme sich auch das Wasser stärker. Allein an der Zschopau gebe es von Wiesa bis Frankenberg 40 Stauanlagen, so der Experte.