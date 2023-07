In der zweiten Hälfte der Sommerferien gibt es für Kinder und Jugendliche in der Arche Eilenburg wieder einiges zu erleben. Los geht es am 31. Juli mit einem Sommercamp in Schildau. In der fünften Ferienwoche wird vom Arche-Verein eine Medienwoche angeboten, darauf folgt in der letzten Ferienwoche ein mehrtägiger Tanzworkshop.