Am Wochenende startet das 20. Schleppertreffen in Koblenz, einem 400-Einwohner-Dorf am Rande des Lausitzer Seenlandes. Das Dorf blickt auf eine ausgefallene Geschichte zurück, denn hier entstanden zu DDR-Zeiten "Trecker" in Marke Eigenbau - sogenannte Ackerschlepper. So stehen auch heute noch in den Koblenzer Scheunen viele selbstgebaute Traktoren. Inzwischen sind beim jährlichen Schleppertreffen mehr als 200 Schlepper zu sehen und erkunden.