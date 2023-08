Die Freibäder in Sachsen reagieren auf den kühlen, verregneten Start in den August. Wie die Stadt Chemnitz mitteilte, werden die Öffnungszeiten für die Freibäder in Wittgensdorf, Gablenz und Einsiedel verkürzt. Die Bäder seien von Dienstag bis Freitag nur von 12 Uhr bis 19 Uhr geöffnet. Badegäste könnten alternativ das Stadtbad nutzen. Das stehe am Mittwoch, am Donnerstag und zusätzlich auch am Freitag von 9 Uhr bis 16 Uhr zur Verfügung.