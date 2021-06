Temperaturen bis 35 Grad Hitze und Gewitter: Sommer dreht in Sachsen am Wochenende richtig auf

Am Sonnabend beginnt das erste heiße Sommerwochenende in Sachsen. Die Temperatur klettert bis auf 35 Grad Celsius. Kleiner Wermutstropfen: am Abend kommt es vereinzelt zu Schauern und Gewittern. Doch Abkühlung tut gut.