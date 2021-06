Der Sommer kommt mit geballter Macht. Nach den heißen Tagen in der zurückliegenden Arbeitswoche war es auch am Sonnabend hochsommerlich warm. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, wurden sogar neue Temperaturrekorde gemessen: Mancherorts sei es so warm gewesen wie noch nie an einem 19. Juni. Der höchste Wert wurde demnach mit 35,7 Grad Celsius in Hoyerswerda gemessen. Auch in Bad Muskau, Dresden und Görlitz gab es Tagesrekorde. Wer auf Abkühlung in der Nacht hoffte, wurde enttäuscht: Wirklich kühl wurde es bei Tiefstwerten zwischen 20 und 17 Grad Celsius nicht.